連接器廠正淩精密(8147)臨時股東會通過私募案，引進信邦(3023)成為策略性股東，正淩上半年每股盈餘為0.69元，受到全球新冠肺炎疫情持續延燒影響，正淩總經理陳言成表示，第3季本業較為平淡，但下半年業績會比上半年好。

正淩早期以替TE代工為主要業務，後來以自身技術搶進醫療及光通訊具技術門檻的利基市場，其中醫療用圓形連接器主要應用在心導管，最大客戶為J&J集團旗下的Boston Scientific等，光通訊技術亦在亞洲居領先地位，台灣及大陸通訊大廠多是正淩的客戶。

儘管正淩技術不錯，受限於公司營運規模較小，客戶下單謹慎，業績拓展緩慢，而信邦深耕MAGIC領域多年，在光通訊及醫療領域擁有許多國際知名大客戶，正淩透過辦理此次私募引進信邦，可提供客戶連接器到連接線完整產品線，對2家公司業務均有正面助益。

正淩今天臨時股東會通過擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案，若發行私募普通股，擬不超過350萬股辦理，每股面額新台幣10元。

若以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債，私募總張數擬發行2000張為上限，票面金額為每張10萬元，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於350萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之，此私募案得自股東會決議之日起一年內分2次辦理，擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理。

若以近期正淩股價來推估，此次私募價格每股約34.5元。

正淩受惠於客戶需求回溫，第2季稅後盈餘為2676萬元，單季每股盈餘為0.88元，順利轉虧為盈，累計上半年稅後盈餘為2093萬元，每股盈餘為0.69元。

展望下半年，陳言成表示，由於新冠肺炎疫情未止，第3季本業看起來比較平淡，預估會比第2季差一點，不過由於第1季基期較低，預估下半年會比上半年好。

(時報資訊)