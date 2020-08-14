長榮(2603)財報大幅優於預期，股價開高走高攻上漲停。由於第3季進入旺季，貨量、運價提升，儘管國際油價緩步回升，但長榮高硫油比重逐漸增加，有利抑制整體燃油成本增長，下半年表現強勁，法人普遍推估今年每股盈餘將落在1.5～2元，為3年來最佳表現。

長榮第2季稅後淨利31.92億元由虧轉盈，毛利率跳升至17.2％，主要因第2季海運燃油價格季減38％，帶動營業成本大幅下滑，每股盈餘0.66元，單季獲利為2017年第4季以來新高。

法人認為，美國零售銷售數據自6月起轉正，因應貨量大增，長榮追加短租船因應。運價方面，SCFI運價指數持續上漲，目前SCFI美東線及美西線運價分別年增32％及113％，馬士基下周預計調漲美東線和美西線450美元/FEU，9月需求目前不差，即使縮艙動作放緩，市場預期運價可望維持在相對高檔。

第3季法人預估長榮營收接近50億元，每股盈餘挑戰1元，第4季逐漸步入需求淡季，預期遠洋線價量皆會出現回落，獲利也會降溫。

今年受疫情衝擊影響，Alphaliner預估2020年市場需求年減7.4％，運力供給年增2.8％，需求至2020年將恢復至正成長，預估2021年市場需求年增7％，運力供給年增2.9％，產業供需將有所好轉，對可望進一步改善航商營運。

(時報資訊)