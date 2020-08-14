亞系、美系外資對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，其中亞系外資相對樂觀，看好儘管潛在華為禁令的不確定風險，但仍受到其他供應商支持，故維持矽力-KY目標價2400元、買進評等，但美系外資則表示，華為禁令潛在風險仍在，將加碼調降到中立，目標價由1850元調降到1500元。

亞系外資指出，矽力-KY下半年營運不受晶圓產能僅緊縮影響，隨著5G、居家上班、非數據中心工業，以及消費市場用智慧電錶、POS、商業照明和安防等產品，將在下半年重回增長軌道，期矽力-KY也可望自第三季開始逐步升級用於5G、運算以及消費類產品的解決方案，將晶片尺寸縮小25%，因此，每條產品線的晶片消耗減少，這也意味著更少的晶片消耗。

亞系外資指出，儘管投資者普遍擔心美對華為的貿易禁令，將對矽力-KY的5G業務(佔銷售額的十分之一)產生負面影響，但矽力-KY拿下另外兩家主要的設備供應商的設計大獎，這增強了矽力-KY對未來的信心，另外，汽車、伺服器主板預計也將在明年上半年開始為營收做出貢獻，故維持矽力-KY目標價2400元、買進評等，維持矽力-KY在2020~2024年每股收益，預計每股收益複合增長率為34%。

美系外資表示，華為基地台訂單一直是矽力-KY的驅動力，但不確定因素可能發生在2021年下半年，因若美國禁令未解除，華為可能會在2021年下半年可能耗盡庫存，而儘管矽力-KY正在其他基站供應商中崛起，但實質貢獻價值可能不會很高，而另說法指出，中興可望補償矽力-KY在華為訂單的損失，但有鑑於中興通訊可能無法獲得華為所有的損失份額，而且中興通訊的矽力-KY產品平均售價可能低於華為，加上中興仍持續受到美國政府的監督，故取代性有限，將加碼調降到中立，目標價由1850元調降到1500元。

但美系外資也看好，伺服器會是矽力-KY另一個營運亮點，矽力-KY伺服器主板將佔2022年銷售額的5%，大陸伺服器廠商擁有全球20%的市場份額，伺服器主板的平均售價可能達到50~100美元、甚至更高，為長線營運另一股新動能，有鑑於毛利率走強，將矽力-KY的2020年、2021年EPS上調4%、3%。

(時報資訊)