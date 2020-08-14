各航空公司推出類出國包機大獲好評後，星宇航空宣布8月22日再推出「比翼雙飛、七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520呈獻難得的空中約會，還請到台北霞海城隍廟月老親臨候機室，為旅客加持祈福，經濟艙飛行體驗價每人5520元，今日下午1時將於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網開賣。

星宇航空表示，七夕雙機飛行體驗將把部分原為1排3人的座位，安排成情人雅座，並為所有旅客準備情人節限定迎賓禮，除受飛機迷喜愛的星宇獨家撲克牌、A321neo飛行飄帶，也應景的加入浪漫小物炆久之芯紅豆水、義大利Amedai巧克力，更將星宇香Home in the Air製成居家體驗噴霧，木質調的香氣為七夕約會增添溫暖優雅的氣息。

JX8025你愛我航班由KLOOK限定販售，航班於中午11時起飛，還請到姻緣專家台北霞海城隍廟月老親臨候機室，為情侶或單身旅客祈福，並贈送香袋等姻緣加持小物。KLOOK本次也與知名飯店合作包裝一泊二食行程，售價1萬8888起，經濟艙旅客可選擇台北晶華酒店、台北大倉久和飯店或台北香格里拉遠東國際大飯店，商務艙旅客則安排入住桃園大溪威斯汀酒店。

JX8520我愛你航班則由可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網協力販售，航班於下午4時30分起飛，在一天之中最浪漫的時段飛行，帶旅客將絢麗的夕陽及夜景盡收眼底，候機室也將安排驚喜彩蛋活動。4家業者並與知名飯店合作，推出商務艙情人座、經濟艙情人雅座的雙人機加酒行程，售價1萬7520起，搭配入住台北萬豪酒店、台北大直英迪格酒店或台北寒舍艾美酒店。

(中時 )