教育部14日宣布，我國參加2020年第52屆國際化學奧林匹亞競賽已於7月25日晚間完賽，60國、231名參賽學生中，我國4名國手共獲得2金2銀佳績，國際排名第5。以金牌數計算，越南與美國分獲4金，並列第1，中國大陸與新加坡各是3金，我國及韓國皆是2金，其中高雄中學張恆睿表現最佳，榮獲個人排名第16名。

教育部指出，我國代表隊由台師大化學系主任王禎翰等10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從1704名學生中選出4位國手，並由台師大化學系教授姚清發領隊，並由台大化學系教授林萬寅、台師大化學系教授蔡明剛、助理教授杜玲嫻、助教陳美玲、建中教師曹淇峰、一女中教師江慧玉、中山女中教師曹雅萍等人協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

教育部指出，我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，截至2019年止，總計獲52金、48銀、11銅。近10年我國國際平均排名前5名，並曾於1993、1997、2009、2013、2015及2017年獲得國際排名第1。

根據教育部「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，本項競賽獲得金牌、銀牌與銅牌者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系；競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲得同一學科或不同學科二種以上獎項者，擇優頒給最高獎額。

(旺報 )