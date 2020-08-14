新北市聯合稽查小組今至住宅區內無人情趣用品店稽查。（王揚傑攝）

新北市聯合稽查小組今至住宅區內無人情趣用品店稽查。（王揚傑攝）

新北市聯合稽查小組今至住宅區內無人情趣用品店稽查。（王揚傑攝）

新北市聯合稽查小組今至住宅區內無人情趣用品店稽查。（王揚傑攝）

連鎖情趣用品業者近來在新北市增設數家無人商店，標榜智慧型管理，消費者無須面對店員，可直接購買保險套、跳蛋、按摩棒等情趣商品，但由於部分店址設在住宅區，民眾向新北市政府檢舉。

新北市府聯合稽查小組今（14）日上午至板橋、三重兩家無人情趣商店稽查，現場確認涉違反都市計畫法、兒童及少年福利與權益保障法及商品標示法，將先向業者勸導，未改善即依法開罰。

新北市消保官表示，成人用品無人商店屬「成人用品零售業」，依都市計畫法規定，住宅區不得經營成人用品零售業。

另無人管理的成人用品店無法對消費者進行年齡驗證，未成年可輕易購買，對未成年人保護不足，涉及違反兒權法。

此外，消費者僅能透過櫥窗觀看商品，無法閱讀商品製造日期、使用方式、注意事項等資訊，亦違反商品標示法。

消保官表示，相關事證將由社會局、警察局依個案認定，第一次先對業者勸導改善，若未改善將依法開罰並勒令停業。

(中時 )