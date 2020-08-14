前高雄市長韓國瑜今(14日)晚，將現身為黨籍市長候選人李眉蓁站台，但對於輔選效益大不大，外界看法兩極。國民黨文傳會副主為黃子哲認為，選舉結果有高低標，此次低標，就是不能低於2014年國民黨高雄市長選舉楊秋興的三成得票率，約45萬6千多票，若低於這標準，對黨主席江啟臣會是一個打擊。

高雄市長補選進入最後階段，民進黨陳其邁得知韓國瑜將輔選，今表示「韓國瑜又回來了，我以為今天是6月5號」，6月6號市民已經做了決定，希望有一個新的市長，重新來讓高雄能夠大步邁進。

港媒《中評社》近日專訪黃子哲，對於明天補選結果，李眉蓁要選到哪種程度才不算輸，他說，若以高低標來分，高標當然是勝選，但低標是不能低於2014年國民黨高雄市長選舉的3成得票率。他認為，若連低標都達不到，對黨主席江啟臣的領導威望，會是一個打擊。

黃子哲進一步分析，即便這次市長沒懸念會輸，但也不會輸的非常離譜，應不至於影響江啟臣，畢竟這次高雄議長補選國民黨有贏，還是有穩下來，若就選舉結果來看，在高雄地方上，對李眉蓁還是有幫助。

(中時新聞網)