屈臣氏開賣中衛口罩，引爆搶購潮，競爭對手康是美同樣選今天開賣，排隊人潮同樣大爆炸，北高雄某門市開賣10分鐘就賣光！不少網友興奮分享「買到了」，羨煞其他人。

康是美部分門市今（14日）開賣中衛口罩，顏色有潮橘（愛馬仕橘）和月河藍（蒂芬妮藍）2款，雖比屈臣氏少一個顏色，但不用領號碼牌，每人限購一袋（5片）、不挑色，吸引許多民眾搶購。

經營「康是美中衛口罩社團」的曹姓藥師說：「今早10點左右去康是美排隊，剛好遇到店員拆箱（口罩），超幸運買到了！」他也分享現場狀況，排隊人潮不輸屈臣氏，「北高雄某門市開賣10分鐘內秒殺」。

康是美不讓屈臣氏專美於前，同樣選今天賣中衛口罩。（圖／翻攝康是美屈臣氏寶雅中衛口罩資訊共享區臉書）

不少網友在部分臉書社團中貼出戰利品照，也有網友說，原本不知道康是美今天也賣中衛口罩，只是看到屈臣氏大排長龍，便轉往康是美碰碰運氣，結果還真的碰到驚喜！

沒跟到門市快閃的人也別灰心，明天（15日）早上11點康是美APP開賣中衛口罩，有月河藍、潮橘兩種顏色，每袋5片裝，售價69元。

康是美今低調開賣中衛口罩，網有超幸運遇到康是美補貨。（圖／曹姓藥師提供）

(中時新聞網)