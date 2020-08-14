新竹一名工程師晚間與母親到台北晚餐結束，至台北車站搭捷運要轉換火車，返回新竹時，看見一名穿著制服短裙的女高中生，一時情不自禁，燃起了想偷拍的慾望，竟將手機放至手提袋中，偷拍女高中生裙底風光，結果被旁人發現報警，才曝光。

捷運「攝」狼案件層出不窮，本月9日新竹一名31歲何姓工程師，北上與母親一同享用晚餐後，大約8時許，準備搭乘捷運，前往台北車站轉乘火車途中，發現一名身穿短裙、面容姣好的女高中生。

這讓何姓工程師激起了想要偷拍的慾望，便將手機放至手提袋，並以衣物當作遮掩下，進行偷拍。此舉被一旁搭乘捷運的民眾發現，並大喊「有人偷拍」，女高中生也在此時按下緊急服務鈴，通報站務人員。

何男被帶回偵訊，起初他否認犯行，警方檢查他的手機也未發現任何偷拍找片，但警方仍鍥而不捨逐一檢查每個可能會存放照片的地方，最終在一個APP裡發現，除了事發當時這位女高中生的偷拍照外，還有其他10多名的受害女子，也在其中。

眼見無法再辯解，何男也坦承犯案，但他也為自己的行為找藉口說，「因為我有病，看到身穿短裙的女子，我就會想偷拍」。僅管如此，訊後警方仍依照妨害秘密罪將他移送法辦。

(中時新聞網)