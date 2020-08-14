日經在周五上午上漲，但距離恢復到疫情前的狀況仍差一步。

繼昨日站上高點，周五日經225指數晨收漲25點或+0.11%，為23275點，午休後小漲19點。東證一部指數漲2.6點或+0.16%，為1626點。主要得利於全球復甦希望以及新冠疫苗的快速開發。

美國財政刺激方案的止步，以及美中關係持續緊繃，投資人視獲利回吐要比追高更為謹慎。Tokai東京研究所首席證券市場分析師鈴木認為，市場強如牛市，外國投資人持續買回進行空頭回補。

富士軟片上漲2.8%，該公司表示，其新冠藥物Avigan在19名病患身上的臨床測試資料將在一個月後公布。

儘管分析師預測會出現繼度虧損，但電通還是實現獲利，電通上午漲3.4%。

Oisix Ra Daichi成為居家股的贏家，上漲12.3%。媒體報導該食品運送服務營運商即將聯手連鎖餐廳大戶屋控股。

(時報資訊)