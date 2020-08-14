高雄市長補選投票將在明（15）日登場，三組候選人把握最後時間拉票，盼獲選民支持。易經命理師高煜霖指出，高雄補選投票率恐會創新低，難以拉出一波慶祝行情，而候選人得票差異也難以拉開距離。

高煜霖在臉書表示，11、12兩日均發生地震，以11日地震時間取卦得到「留連」，卦意「運氣平平，凡事拖延」；12日取卦得到「空亡」，卦意「最兇的卦，很大的不利」。

從地震取得的卦象來看，高煜霖說，立委涉賄案中，檢調恐缺少直接致命證據，加上可能會拉出一些「似是而非」的人事物，讓案情發展呈現膠著，短時間難以明朗化，但就讓證據說話，不要再多加揣測。

至於高雄市長補選，高煜霖指出，投票率恐會創新低，難以拉出一波慶祝行情，候選人之間的得票差異化，難以顯著的拉開距離，就讓各選民自行決定投給誰，不用再多做鼓譟。

另外，針對疫情，高煜霖點出無症狀確診者可能持續出現，或是彰化普篩傳出不利的成果報告，亦或傳出其他傳染病事件造成騷動，提醒大家多遵行防疫指揮中心強調的「防疫新生活」，需要戴口罩的場所，就請戴起口罩。

(中時新聞網)