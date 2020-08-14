永昕（4726）受惠生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）業務成長，加上認列出售LusiNEX之轉讓收入，營運大放異彩，第二季營收達2.69 億元，年增134.04%，單季稅後淨利7,865萬元，每股盈餘0.62元，創下十年年度新高紀錄！

創立於2001年的永昕，是以生物相似藥開發和生產為主，該公司今年在林榮錦接任董事長後，積極透過策略調整、組織文化形塑及再造等步驟，帶領永昕轉型為「從DNA到GMP的一站式服務平台」後，第二季首度出現獲利後，累計上半年EPS為0.45元，正式呈現虧轉盈。

永昕表示，第二季獲利除因CDMO重點客戶持續帶來穩定獲利外，也認列LusiNEX的轉讓收入，未來也將分階段取得資產轉讓對應款項並依照會計準則逐期認列營收。

林榮錦表示，看好全球CDMO市場持續增溫，永昕積極衝刺產能，目標2025年前成為全球生物藥生產基地。為提供更好的服務並吸引更多國際案源，永昕擴充GMP一廠、全面升級產線，預計2021年正式投產後可增加兩倍接案量。

永昕以國際規格打造GMP二廠也於日前正式開工動土，最高產能上看12,000公升。配合未來產能擴充以及通過國際法規查廠等先備優勢，預期將有助於業務推廣，帶動業績成長。

(工商 )