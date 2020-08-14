台積電、聯發科等權值股今（14）日走弱，影響台股指數在5日線下震盪整理走勢，午盤回升到平盤附近。凱基投顧預期下周指數在12,400～13,000點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：板卡股、太陽能股、PCB股、汽車零組件股、成衣股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1. 美國7月非農就業人數增加176.3萬人，高於預期的151萬人；失業率由11.1％下滑至10.2％，優於預期的10.5％；平均時薪月增0.2％、年增4.8％，也分別優於預期的-0.5％及4.2％。

2. 上市櫃公司受電子產業旺季挹注，7月營收3.04兆元，月增4.6％、年增2.5％，創今年單月新高，也創下歷年同期新高，營收創新高家數達115家；被動元件、IC設計、網通為7月營收年增幅介於16.6％～38.2％，為成長最多的前三大產業。

3. 研調機構Sentix公布，8月歐元區投資信心指數，由負18.2上升至負13.4，優於市場預期的負15.2。

4. 美國總統川普為振興經濟，傳出考慮調降資本利得稅與減徵中等收入家庭的薪資稅。

5. 美國7月CPI年增1％，增幅高於市場預估的0.8％；核心CPI年增1.6％也高於預估的1.1％。

(工商 )