1) She expects the current collective bargaining agreement is toast.

2) She is optimistic about negotiating a new one.

3) Next season will most likely begin some time between late January and early March (the later dates would affect the Olympics, however). — Henry Abbott (@TrueHoop) August 14, 2020

看來NBA下個球季想在12月開打的可能性越來越低了！根據《TRUE HOOP》記者艾伯特14日爆料，NBA球員工會執行總裁米雪兒羅培茲已在隔離賽區內，跟部分球員代表進行會面協商，目前最大共識就是下季將會延到明年1月底才會開打。

米雪兒羅培茲是在13日邀集球員代表進行協商，全程也都戴上口罩，期間討論出的3大重點，分別是當前的勞資協議已經可以作廢、樂觀相信新的勞資協議可以談成，以及下季預計延到明年1月底到3月初之間開打(恐將影響東京奧運)。

畢竟NBA這個球季受到新冠疫情與政治局勢影響，收入大幅減少，造成各隊薪資上限與球員薪水勢必重新調整，也讓原本的勞資協議形同無用，球員工會必定會在近期跟聯盟高層重新展現協商，期望可以趕緊談出全新版本的勞資協議。

聯盟原本打算下季將於今年12月開打，後來發現球員沒什麼喘息機會，尤其是打進總冠軍賽的兩隊，至少要打到10月中旬才可打完，所以米雪兒羅培茲認為明年1月以後才打新球季，也算相當合理，更可多些時間跟聯盟進行勞資協商。

(中時 )