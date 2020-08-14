今天是國際慰安婦紀念日，長期投入慰安婦工作的婦女救援基金會今天表示，將要求國高中課綱與教育書中的「慰安婦」一詞，應正名為「慰安婦─軍事性奴隷」，也要求日本政府為迫害女性成為慰安婦的史實道歉。

「歷史不能被抹滅、真相不能被遺忘、台灣課綱要正名、日本政府道歉賠償」，1992年起婦女救援基金會便投入慰安婦相關工作，當時調查時仍有50多位慰安婦阿嬤，但經過多年、目前台灣仍健在的「慰安婦」阿嬤僅剩2位，而2人仍保持健康。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，目前1995年聯合國人權委員會，已經明確把「慰安婦」定義為「軍事性奴隷」，但我國卻仍有學生認為阿嬤是自願的，「令人難以置信」；目前在課綱中在高二、高三的課綱中提到慰安婦，部分國中教科書也提及「部分台籍婦女被迫充當慰安婦，成為戰火下犠牲者」，但僅有這段話。

杜瑛秋說，婦援會也要求日本政府應負起歷史責任，承認參與慰安婦軍事性奴隷制度策劃、設立與管理，反省戰爭責任，並且為這段史實認錯道欺、賠償被害者。

立委范雲則說，會與教育部努力，讓台灣新世代認識慰安婦、軍事性奴隸所受的傷害；東京大審律師、前立委尤美女說，「慰安婦就是軍事性奴隸」，但歷史不該被遺忘，這些國家也應反省、改進；監察委員紀惠容說，應讓下一代瞭解「軍事性奴隸」，也要讓下一代記取教訓、終止這樣的制度。

(中時 )