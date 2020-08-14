李玟分享養了兔子。（圖／翻攝自CoCo李玟微博）

天后「CoCo」李玟先前傳出和大她16歲的加拿大籍富商老公布魯斯（Bruce）9年婚變，李玟後來對此開腔，澄清自己仍在「被愛與愛中」，感謝大家關心。昨(13日)她突然在臉書分享與新歡親吻的影片，原來她最近將重心放在養兔子「Machi」身上，不時秀出寵物互動影片，大秀少女心。

李玟去年久違在台灣開唱，老公Bruce和兩個繼女也愛相隨，最近李玟突然發文說「醫治破碎的心靈」，引來婚變揣測，姊姊Nancy回應是妹妹的私事，又指：「我覺得就算天天見面，也不代表沒事，這些由他們自己回答，我不方便說」，而李玟則澄清：「謝謝大家的關心，我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能。」

李玟坦言最近因疫情常窩在家裡，因此研讀了不少姊姊介紹的心理學書籍，產生興趣，呼籲大家：「世界偶爾不美好，但是我們也要練習讓自己樂觀去面對」。上周她透露養了「新寶貝」兔子「Machi」，變成愛兔一族的她常在網上曬出跟兔子的合影，還為Machi布置了粉紅色的家，昨她分享Machi在胸前爬上爬下，李玟興奮說：「I couldn’t believe he gave me a kiss!」，網友回應：「好幸福的兔兔」、「女神很喜歡動物」。

(中時新聞網)