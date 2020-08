李玟分享養了兔子。(圖/翻攝自CoCo李玟微博)

天后「CoCo」李玟先前傳出和大她16歲的加拿大籍富商老公布魯斯(Bruce)9年婚變,李玟後來對此開腔,澄清自己仍在「被愛與愛中」,感謝大家關心。昨(13日)她突然在臉書分享與新歡親吻的影片,原來她最近將重心放在養兔子「Machi」身上,不時秀出寵物互動影片,大秀少女心。

李玟去年久違在台灣開唱,老公Bruce和兩個繼女也愛相隨,最近李玟突然發文說「醫治破碎的心靈」,引來婚變揣測,姊姊Nancy回應是妹妹的私事,又指:「我覺得就算天天見面,也不代表沒事,這些由他們自己回答,我不方便說」,而李玟則澄清:「謝謝大家的關心,我和過去一樣仍然在被愛與愛中,練習更好的可能。」

李玟坦言最近因疫情常窩在家裡,因此研讀了不少姊姊介紹的心理學書籍,產生興趣,呼籲大家:「世界偶爾不美好,但是我們也要練習讓自己樂觀去面對」。上周她透露養了「新寶貝」兔子「Machi」,變成愛兔一族的她常在網上曬出跟兔子的合影,還為Machi布置了粉紅色的家,昨她分享Machi在胸前爬上爬下,李玟興奮說:「I couldn’t believe he gave me a kiss!」,網友回應:「好幸福的兔兔」、「女神很喜歡動物」。

(中時新聞網)