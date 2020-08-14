前總統馬英九近來針對小明回台和台海局勢等議題，向執政的民進黨喊話。對此，時事評論員范世平直言，馬英九的動作應該和選黨主席有關，而另一資深媒體人鄭佩芬更表示，以馬英九的個性是很有可能再選黨主席，他在國民黨內的能量還是很強的！

馬英九10日出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講，提及中共如果打過來，「首戰即終戰」，並認為美軍不可能來救援，引發外界議論。

對此，范世平在政論節目《鄭知道了》上表示，馬英九近來針對小明、戰爭等議題批評現任中央政府作為，而且許多議題砲火都是針對總統蔡英文，雖然外界議論紛紛，但其實藍營裡面很多人是支持的，而且看得很爽。現在的國民黨，很少有黨主席江啟臣的聲音，卻都是馬英九的舞台，馬英九很可能再為黨主席選戰鋪路。

鄭佩芬也在政論節目《台灣最前線》上表示，以馬英九自負的個性，是很有可能再選黨主席。雖然外界會笑馬英九支持度只有9%，但馬英九並不會這樣認為，而且馬英九目前在國民黨還是有聲望，只要他出現的場合，還是可以感受到藍營對馬的支持。馬當然有野心再選黨主席，絕對有可能！

(中時新聞網)