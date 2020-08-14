台中中醫院鉛中毒案又增1案例 累計22人 12:592020/08/14 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華民國中醫師公會全國聯合會也發起自律宣言行動。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中鉛中毒案14日又新增一例確診個案，確診鉛中毒個案已累積至22例，而衛生局也加強稽查中醫診所、中藥販賣業者，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，目前已投入242人次稽查人力，稽查190家次，目前共296件中藥檢體，包含主動稽查抽驗166件及民眾送驗130件，市府將持續加強稽查抽驗，若在中醫診所或藥商查獲調劑供應或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦，嚴懲不法絕不寬貸。 (中時 ) #稽查 #鉛中毒 #中醫 #中醫診所 #中藥 也許您會感興趣 推薦閱讀 創研逸品開案 熱銷7成 04:102020/08/14 產業特刊 疫情逼出報復性買盤 建商促銷手法多 09:002020/08/14 財經 台中中醫院鉛中毒案又增1案例 累計22人 12:592020/08/14 社會 彰銀天津街都更案 動土 04:102020/08/14 金融．稅務 無形力量介入SOGO案偵辦 羅智強點名她追查 10:282020/08/14 政治 股價指數期貨贏家專欄－新紓困案停滯 美股保守看待 04:102020/08/14 證券．權證 涉賄案外案 徐永明再爆財產申報不實 可罰400萬元 08:292020/08/14 政治 新總陽23.4億購地 改寫中路新高 04:102020/08/14 產業．科技 新版陸資認定 王美花：最快年底上路 04:102020/08/14 財經要聞 臺企銀 再贊助２家銀髮學堂 04:102020/08/14 全球財經 社會熱門新聞 曾打鄭麗君巴掌 資深藝人鄭惠中李登輝追思會潑漆又被逮 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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