台中鉛中毒案14日又新增一例確診個案，確診鉛中毒個案已累積至22例，而衛生局也加強稽查中醫診所、中藥販賣業者，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，目前已投入242人次稽查人力，稽查190家次，目前共296件中藥檢體，包含主動稽查抽驗166件及民眾送驗130件，市府將持續加強稽查抽驗，若在中醫診所或藥商查獲調劑供應或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦，嚴懲不法絕不寬貸。

(中時 )