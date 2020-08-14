櫃買中心今（14）日表示，對宣德公司（5457）資訊申報延遲處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，宣德公司未於109年股東常會（109年6月11日）召開7日前申報年報前十大股東相互間關係表，而遲至109年7月13日始申報，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣1萬元。

(工商 )