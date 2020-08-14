宣德資訊申報延遲 遭罰違約金1萬元 13:032020/08/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日表示，對宣德公司（5457）資訊申報延遲處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，宣德公司未於109年股東常會（109年6月11日）召開7日前申報年報前十大股東相互間關係表，而遲至109年7月13日始申報，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣1萬元。 (工商 ) #宣德 #相互 #櫃買中心 #資訊申報 #延遲 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉賄案外案 徐永明再爆財產申報不實 可罰400萬元 08:292020/08/14 政治 違反資訊申報作業 聯光通 罰違約金5萬 04:102020/08/13 證券．權證 文曄科併購案 宣昶董事孔繁仁報好康賺內線交保 11:022020/08/14 社會 科技職場和監獄一牆之隔 04:102020/08/14 時論廣場 櫃買下周業績發表3連發 04:102020/08/13 證券．權證 苗栗買房潮 縣府打擊不法業者 04:102020/08/14 地方新聞 1分鐘讀財經》散戶瘋搶ETF 15檔投信加碼狂敲 08:102020/08/14 財經 1張40萬買不起！抱台積電 這4檔ETF不到3萬 15:362020/08/13 財經 沒借徐永明錢 林佳龍蒐證捍清白 04:102020/08/13 社會新聞 專‧家‧傳‧真－兩岸雙寶命運大不同 04:102020/08/14 專題周報 財經熱門新聞 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 即時 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 即時 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 即時 國家隊2萬件隔離衣燒光 聚陽股價竟狂噴3％ - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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