今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英九今天到臺南慰安婦銅像前追思這段傷痛的歷史，並在臉書發文呼籲蔡總統實現對阿嬤們的承諾，要求日本政府道歉，並將課綱與教科書「慰安婦」一詞，正名為「慰安婦－軍事性奴隸」。

馬英九說，今天是國際慰安婦紀念日，他連續第3年到臺南慰安婦銅像前追思這段傷痛的歷史。

他說，臺灣的慰安婦阿嬤遲遲等不到日本政府的道歉，目前只剩兩位尚在人世。蔡英文總統曾向過世的阿嬤們承諾，要替她們向日本政府討公道，但不僅沒做到，反而在課綱中刪掉這段歷史，抹去下一代的歷史記憶。

馬英九說，歷史的錯誤或可原諒，但歷史的真相不能遺忘，慰安婦阿嬤的苦難更不能被遺忘。他會繼續為阿嬤們爭取正義公道；也請蔡總統實現對阿嬤們的承諾，要求日本政府為迫害女性的史實道歉，並實現她所說的「接軌國際人權標準」，將課綱與教科書「慰安婦」一詞，正名為「慰安婦－軍事性奴隸」，讓國人都能瞭解這段悲慘的真相，不再遺忘。

(中時 )