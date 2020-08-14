確定了！ 李眉蓁選前之夜 韓國瑜站台「不大進場」

前高雄市長韓國瑜昨晚宣布今天為李眉蓁站台，讓韓粉們通通都瘋狂了，直呼一定要到場支持，今早更有眾多韓粉提前到現場卡位，深怕晚了就沒有辦法佔到好位置，過去每場韓國瑜造勢都有到場的「鋼鐵韓粉」四叉貓也不例外，在臉書上直呼期待，並呼籲「高雄130萬韓粉站通通出來支持韓國瑜！」

四叉貓在臉書上表示，韓國瑜的「一支穿雲箭」終於又發出來了！他也強調就算韓國瑜離開舞台這麼九，支持者「攏謀離開」！今晚韓粉們一定會聚集為韓市長加油，上次消極反對罷免的130萬韓粉通通站出來吧！四叉貓表示他也一定會到場支持，一起讓高雄再次偉大！

四叉貓的貼文引來粉絲討論，表示「四叉貓又要去算椅子了嗎？」、「強敵出現，陳其邁不穩了」、「130萬反罷免要出來給陳其邁好看」、「明天一定要讓大家看看泛藍大團結」；但也有很多網友質疑韓國瑜被罷免，到底是哪來的臉出來站台？四叉貓認為，不管怎麼說，韓國瑜畢竟是目前國民黨可以拿到500萬票的指標人物，這場要的不是贏，而是得票不能太難看。

(中時新聞網)