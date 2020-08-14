台中市長盧秀燕強調，她是一位女性市長，媽媽市長重視執行力，女性有的是耐心，不要挑戰媽媽的毅力。（盧金足攝）

台中市府今日舉辦「台中市減碳降溫論壇」。（盧金足攝）

前內政部長李鴻源14日到台中市府出席「台中市減碳降溫論壇」，對市府撤照中火表示，如何讓火力發電廠與環境達到雙贏？把政治的那一塊拿掉，他不相信市府立場是不讓中火發電，台電不要以為市府一直找中火麻煩，市長盧秀燕強調，她是一位女性市長，媽媽市長重視執行力，女性有的是耐心，不要挑戰媽媽的毅力，媽媽是最堅持的，只要我們持之以恆去做，就會有效果。

李鴻源指出，在什麼全世界的其他國家的發電廠，它的效能讓汙染降下來，為什麼我們的中火就不可能降下來？他覺得可以很理智、很專業對話，一對一各一個項目，大家把它當作專業來看，把政治的那一塊拿掉，他相信假以時日可能這個聲音出來。

「我希望不要變成台電認為，說是台中市政府在找他麻煩」，李鴻源表示，希望大家與專家、學者坐下來好好談如何達到雙贏，這不是一個零和遊戲，對台中市政府撤照中火，也認為台中市政府最後不是不要台中火力發電廠發電，而是利用來自全民的聲音，讓台電、市政府共同來面對，營造雙贏的契機。

大家來協助台中市府做城市改善降溫節能減碳畫相關的工作，呼籲市民朋友共同關注議題，一起努力，讓城市更好、生活環境改善。

針對最近環團、還有醫界代表接連走上街頭，針對台中市府與全民反空汙的議題，及對市府針對中火撤照議題？

前內政部長李鴻源表示，如何讓火力發電廠與環境達到雙贏？他過去在政府服務時，不管是在縣政府，後來到了中央政府，一直提出「清潔生產」，這不是口號，是一個方法，如何讓台中火力發電廠升級，讓他的燃燒效能提高，讓他的pm2.5降下來。

降下來達到雙贏，所以我覺得他不是一個零和遊戲，對台中市政府撤照中火，也認為台中市政府希望最後火力發電廠不要用生煤發電，利用這樣來自全民的聲音，讓台電、市政府共同來面對，如何營造一個雙贏的契機，

李鴻源也提出「清潔生產」，發電與環保其實是可以做到雙贏，台中市可以會建立一個綠色生產的各個產業，所以絕對有雙贏的空間，如何讓火力發電廠與環境達到雙贏？他過去在政府服務時，不管是在縣政府，後來到了中央政府，一直提出「清潔生產」，這不是口號，是一個方法，如何讓台中火力發電廠升級，讓他的燃燒效能提高，讓他的pm2.5降下來。

盧秀燕表示，台中市第二次舉辦減碳降溫論壇，整治空汙改善環境，是台中市現在最重要施政課題，新市政團隊上任以後，一方面加強取締不法，改善空汙，另一方面集思廣益找出好對策，讓城市環境能夠改善，空汙減少，沒有辦法一時有成效，是長期抗戰工作。

盧秀燕強調，台中市府不是光計畫，光喊口號打擊不法，做好改善汙染，也許效果很慢，但是女性有的是耐心，和不要挑戰媽媽的毅力，媽媽是最堅持的，媽媽市執行氣候變遷，還有毅力。

(中時 )