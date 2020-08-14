力麗(1444)從傳統紡織逐漸切入3C相關應用，近期股價也獲得外資買超，力麗發言人陳漢卿表示，目前力麗的開工率已經達到9成，Q3本業獲利一定高於前2季，此外，8月處分彰化土地建物獲利3.6億元將在Q3認列，對EPS貢獻約0.3元。

力麗近10年來持續優化產品結構，估計已經有95億元的資本支出，是因應機台的汰換，今年規劃在彰化廠的110台假撚機裡，再有10台汰換為新的高速假撚機台（PIN TYPE)，目前已安裝好7台，估9月底10台全部完成汰換，此次10台新機台資本支出約4億元。

新機台的產量雖然只有舊機台的40%左右，但可做附加價值較高的產品，對人力與耗電量需求亦較低，在台灣擴產不易的環境下，以機台汰舊換新方式來做產品結構的調整，有利提升中長期毛利率。

力麗第二季合併獲利為0.96億元，EPS為0.01元。就本業來看，力麗上半年因IFRS準則，必需認列停工損失，因此提列了1.5億元，但Q3力麗開工率已達9成，就無需再提列帳上停工損失，所以Q3本業一定會比前2季好。

至於匯損方面，上半年因為新台幣升值以及印尼盾貶值而出現匯損，但其中印尼盾的匯損在第二季已經有回沖，展望H2匯損壓力會比較輕。印尼力寶龍在第二季也開始轉虧為盈。

據了解，力麗的加工絲僅約25%出貨給紡織服飾相關，其他75%為鞋材、家飾、3C等不同領域，逐漸降低服飾業波動對力麗營運的影響；國際電子大廠近年響應環保潮流，擴大對回收環保紗線的應用，與力麗的客製化路線一致，截至目前，力麗加工絲3C相關的出貨佔比仍不到10%，仍有很大的成長空間。

(時報資訊)