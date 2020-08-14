工業電腦廠振樺電（8114）受新冠肺炎各國封城防疫影響，2020年第二季營運雖谷底回升，歸屬母公司稅後淨利仍處0.26億元次低，每股盈餘（EPS）0.35元。累計上半年歸屬母公司稅後淨利0.42億元，年減81.13％，創近18年同期低點，每股盈餘0.57元。

振樺電7月自結合併營收6.23億元，月減9.86％、年減23.65％。累計1～7月合併營收43.88億元、年減21％，仍創同期第三高。集團坦言，短期營運動能仍承壓，對此持續調整產品策略及優化營運結構，並積極掌握市場新趨勢，力拚營運表現突圍。

振樺電2020年第二季合併營收19.01億元，季增2.02％、年減22.43％。毛利率降至33.39％的近1年半低點，但營益率自3.89％新低回升至5.08％。歸屬母公司稅後淨利0.26億元，季增達60.22％、仍年減76.77％，為歷史次低，每股盈餘0.35元。

累計振樺電上半年合併營收37.64億元、年減20.55％，為近3年同期低點。毛利率34.09％、營益率4.49％，營益率創同期新低。加上匯損導致業外虧損增加，歸屬母公司稅後淨利0.42億元、年減81.13％，創近18年同期低點，每股盈餘0.57元則創同期新低。

振樺電指出，新冠肺炎疫情3月延燒全球，各國政府對此陸續封城防疫，導致經濟停擺、衍生民生議題，由於疫情迄今仍未趨緩，各國政府陷入重啟經濟活動及二度封城兩難，大環境不確定性居高不下，使終端市場營運仍未全面恢復，需求能見度遲未明朗。

振樺電表示，集團各事業群中以工業電腦受影響較輕、表現相對穩定。POS及KIOSK上半年原定出貨多集中於受衝擊最大的零售及餐飲旅遊娛樂相關應用，面對終端市場不確定性並考量客戶信用風險，短期營運動能仍承壓。

展望後市，振樺電坦言，通路市場在全面解封前影響仍大，面對短期營運承壓，集團持續調整產品策略及優化營運結構，並已完成新一代Android平台的開發，瞄準潛在中小型營運商結帳系統升級商機。

此外，疫情催化社交距離新常態，市場對自助服務需求日益增加，振樺電新推出的模組化自助服務設備市場反應良好。同時，也結盟美國各領域頂尖軟體商，積極打造自助結帳、語音控制及無接觸自助服務設備，以掌握新常態下的市場新趨勢。

而振樺電5月攜手聯想集團設立合資公司，以POS及自助服務KIOSK布局全球500強零售及服務客戶，進度雖因疫情影響略有延宕，但潛在專案仍積極進行中，如過去甚少著墨的超商自助結帳系統，將成為集團中期營運成長新動能。

觀察整體服務物聯網領域發展，振樺電認為，在疫情影響及全球地緣政治激烈角力下，終端營運商及設備品牌廠版圖將重新洗牌，集團憑藉台灣製造的台灣品牌厚實基礎，盼能在政經新常態確立後展現優勢。

(時報資訊)