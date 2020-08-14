一名吳姓女子12日下午帶著自己小孩與友人委託照顧的1歲女童前往林口某商場逛街，並在內部遊樂場玩耍時，因女童哭鬧不停，吳女竟當場女童抓起來連續毆打並辱罵，甚至將女童推倒在地板上，嚇壞現場民眾而將型離譜行徑錄影後民眾直擊並貼上林口臉書社團，新北市林口警方發現後主動介入調查，循線通知吳女到案，

臉書「林口大家庭」13日有網友貼文爆料，在某大商場兒童遊戲區，見到一名年輕女子對著1位女童失控痛罵「白癡」等字眼，甚至動手推打她，導致小女童大聲嚎哭而引起民眾注意，民眾甚至目擊該名少抓著女童抓起來甩，讓民眾氣憤到極點。

林口分局網路巡察到該則貼文後，立刻進行調查，發現網友於臉書社團《林口大家庭》披露，稱於林口某商場的遊樂場內有保母不當管教小孩之行為。警方立刻循線追蹤確認吳女身分後，立即通知吳女及女童母親到案說明。

經調查吳女與女童母親(鄒女)為朋友關係，鄒女請吳女幫忙照顧小孩，吳女表示因小孩調皮不聽話，一時情緒控制不住才會有失控行為，雖鄒女未對吳女提出告訴，但警方仍依刑法第286條妨害幼童發育罪偵辦函送。後續並函請社會局做後續行政裁處及相關處置。

林口警呼籲小朋友身心靈方面尚未發展完全，難免會調皮搗蛋，管教小孩應多點愛心、耐心，避免於小孩心靈留下創傷。

(中時新聞網)