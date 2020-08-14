林健保署上月公布去年10大燒錢疾病，慢性腎臟疾病高居首位，共耗費533.16億元。專家表示，急性腎損傷是慢性腎臟病的主因之一，8年內有8成人因此惡化為慢性腎臟病，甚至走入洗腎一途，其中的關鍵在血管周細胞的記憶。台大團隊耗費10年時間，找出抹滅細胞記憶的方式，只要在急性腎損傷出現時給予去甲基化藥物，就能避免發展成慢性腎臟病，成為領先國際的新發現。

急性腎損傷常見於吃過量止痛藥、開刀、休克的患者，多數情況下都會在醫院發現。台大醫院內科部教授林水龍表示，根據台大過去研究，急性腎損傷患者就算腎功能恢復，8年後仍有超過8成患者惡化成慢性腎臟病，甚至走入洗腎一途。

台大金山分院腎臟內科主治醫師周鈺翔解釋，急性腎損傷患者之所以會演變成慢性腎臟病，原因為依附在腎臟血管旁邊的血管周細胞在急性腎損傷後發生改變，保有某種細胞記憶，導致容易纖維化及增生，無法維持血管穩定。

周鈺翔表示，血管周細胞會出現記憶，是因為包含Ybx2在內的4個轉錄因子出現了甲基化的現象，若使用去甲基化藥物，有望避免進一步惡化。這類藥物目前常用於血癌、乳癌治療，台大團隊將其運用在急性腎損傷的老鼠身上，給予10天的藥物並觀察半年，發現在老鼠身上達到避免纖維化的效果，得以阻止慢性腎臟病的產生。

林水龍表示，這項研究耗時約10年，是全球領先的發現，未來有望幫助急性腎損傷的病人免於惡化及洗腎，協助減少健保燒錢的情形。這項研究已在8約4日刊登於國際知名期刊「The Journal of Clinical Investigation」，且獲得主編、審查者的高度肯定。

周鈺翔表示，目前台大已在規劃進行臨床試驗，但具體時程未定，若要在人類身上試驗，需要先經過倫理審查，且用藥後至少觀察半年到一年，估計距離完成試驗、正式在臨床上使用，還需要好幾年的時間。

(中時 )