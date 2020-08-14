陳可芳剪下30公分長髮，很開心自己能盡微薄之力幫助癌友。（張睿廷攝）

新北市社會局長張錦麗(左一)、新北市議員洪佳君(右一)、新北市新聞局長蔣志薇(右二)與孩子一起合影留念。（張睿廷攝）

新北市社會局與新北市議員洪佳君、樹林曼都髮型榕安店合作，舉辦活動「絲絲秀髮共織愛」，邀民眾捐出自己的頭髮，做成假髮供癌友使用，該活動已連續辦理5年，受贈法束達210束，新北市長侯友宜14日上午到場參加，鼓勵捐髮民眾。

活動現場邀請7位民眾捐出自己的髮束，其中6位都還是小學生，侯友宜到場陪著小朋友一起剪髮，給予鼓勵，讓他們不再害怕，活動氣氛熱鬧。

侯友宜表示，以平均每天生長0.03到0.05公分的頭髮速度來看，要捐贈20公分的頭髮約需2年，看到現在的年輕學子為了幫助癌友，願意剪掉自己的長髮。

參與捐髮活動的陳可芳小妹妹表示，母親曾給她看過癌友影片，看到以後就很想幫助他們，所以2年前她就捐了1次，現在留長以後，又再捐出30公分，對能參與這樣的活動相當高興。

癌病腫瘤患者扶助協會理事長張英美指出，要做成一頂假髮約需5到8位髮束才可完成，這幾年下來已經完成數十頂。

洪佳君說，5年前她偶然得知這個活動，主動捐出自己的頭髮，並拋磚引玉籌辦活動，很高興活動一年比一年盛大，希望能讓更多人受到感動，主動幫助癌友。

(中時 )