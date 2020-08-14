先前曾替美國總統川普「擺平骯髒事」的前私人律師柯恩入獄後，決定出版回憶錄爆料前老闆川普種種傳聞事蹟，包括與女性之間的「黃金浴」、與俄羅斯總統普丁之間確實存在秘密聯絡管道之外，更稱川普是種族主義份子、掠奪者，還想當「終身領袖」，甚至還想要了他的命。

據《每日郵報》報導，柯恩（Michael Cohen）13日下午透露他的新書「不忠」（Disloyal，暫譯）部分內容，並標明這是川普真實的一面，並稱除了他的家人之外，沒有人比他更了解川普。其中，柯恩在新書中形容他的前老闆川普根本在心理上是「暴徒」，數十年來從不相信任何人；但在川普卸下心防後，他看到川普作弊、欺騙、詐欺、霸凌、種族主義、掠奪的那一面，重頭到尾就是一名詐欺犯，並揭發他種種先前傳聞事蹟。

報導指出，例如前英國情報人員斯蒂爾（Christopher Steele）撰寫的「斯蒂爾檔案」（Steele Dossier）中曾指出川普在俄羅斯召妓，並讓多名妓女在他前面表演「黃金浴」（Golden Shower），即其中一名女子在另一女子身上小便，但這些黑資料都被普丁掌握。

而柯恩也在新書中指出他目睹川普正在欣賞「黃金浴」，只不過事發地點是在拉斯維加斯夜店The Act，而非先前傳聞的俄羅斯。他指出，川普在拉斯維加斯的性愛俱樂部進行稅務詐欺、與俄羅斯官員私下交易，而曾經積極參與的柯恩都目睹了一切。

另外，柯恩也證實川普與俄羅斯總統普丁之間確實有秘密聯繫管道，並表示先前的「穆勒（Robert Mueller）調查」並非獵巫行為，在俄羅斯縱容下，川普在2016年大選中作弊，而他所為一切就是要贏，這就是他的經商之道與生活方式，並稱川普嘗試「鑽營進入普丁的世界，以及他的億萬寡頭貪汙圈內」。

另外，柯恩也在書中表示，在他轉向與檢察官穆勒合作後，很擔心川普的支持者會殺了他，「美國總統希望我死」，形容川普就像是暴徒上司，從來不直接下達追殺令，但透過謹慎的表達來校準目標，最終達到他的目的與渴望。

先前已承認支付封口費給自稱和川普上過床的兩名女子的柯恩，因稅務詐欺和欺騙國會，於2018年12月被判處3年有期徒刑，但因獄方考量疫情擴散，於今年5月21日暫時獲釋，改為在家監禁，但又在7月9日被聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）官員送回監獄。不過，紐約法官認為柯恩再度入獄是因為他不同意取消出版他的新書，這違反美國憲法第一修正案，決定讓他於7月24日再次出獄，在曼哈頓的家中監禁。

(中時新聞網)