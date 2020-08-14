KKBOX於14日宣布，將推出「Podcast專區」與「粉絲徽章」兩項全新功能，KKBOX指出，耳朵經濟興起，「Podcast專區」開放所有節目免費隨選即聽，讓全亞洲超過千萬用戶透過KKBOX ，讓消費者快速找到有趣的談話內容。而「粉絲徽章」則是依據KKBOX每年超過130億次的播放數據進行分析，找出熱門歌手的忠實鐵粉，進而頒發「頭號粉絲」徽章給最忠實的粉絲歌迷作為認證，建立出串流音樂專屬的粉絲互動模式。

Podcast崛起，今年七曰底KKBOX推出「KKBOX for Podcasters」，透過提交RSS就能在KKBOX上架自己節目，開闢的全新「Podcast 專區」，更開放所有節目免費隨選即聽，讓全亞洲超過千萬用戶透過KKBOX快速找到有趣談話內容，同時也協助許多剛進入Podcast 的節目創作者，更容易接觸到廣大的潛在聽眾。

KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏表示，KKBOX第一步會先站穩腳步，著重在『功能開發』及『內容推廣』，陸續將與兩大本土Podcast公司，包含專注軟體技術開發與創新的Firstory，以及具原創節目、 Hosting與業務服務的SoundOn有更多包含線上與線下的合作，讓更多作品被聽見。

KKBOX將於下周一（8月17號）與Firstory合作推出「熱死了聽啥好？10檔夏日Podcast，用耳朵消暑剛剛好」Podcast 線上策展，將以夏日消暑為主題，精選包含玩水秘境、機車族夏日生存術、手工雪糕製作、極圈生活等聽了會馬上消暑變涼的主題，結合KKBOX宣傳資源與文章策展方式介紹給用戶。

在音樂社群方面，KKBOX一直以來努力創造歌手與粉絲之間的連結，先於後疫情時代推出超過10場小＋中＋大型Live計畫，量身打造的內容讓粉絲們得以透過現場與線上的表演見到心愛的歌手。

KKBOX更推出「粉絲徽章」的頭號粉絲認證機制，只要將KKBOX更新至最新版本，並點選「我的音樂庫」，就可以查看自己是否有獲得粉絲徽章。透過KKBOX資料科學團隊進行大數據用戶分群與分析，找出熱門歌手們的頭號粉絲，只有聽該歌手歌曲的聆聽量「超越至少九成粉絲」的人，才有資格獲得頭號粉絲徽章。

KKBOX表示，「粉絲徽章」功能不僅提供快速分享到社群機制，也可直接下載圖片到手機相簿中保存。此徽章的特色在於有可能因為聽歌量被其他粉絲超越而消失，KKBOX也鼓勵粉絲們用實際行動，持續聽歌支持喜歡的歌手，並關注他們推出的新作品，以獲得頭號粉絲徽章。

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