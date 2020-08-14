農曆七月在即，全聯福利中心每年推出的中元節廣告都頗具巧思，這次推出與「鬼怪」的跨世紀對談，無論是魔神仔、水鬼和紅衣小女孩全都來了！有趣的是，此次特別主打「不談鬼，只談心」的溫馨概念，讓供桌不只是儀式，擺上2張椅子，透過「資深鬼怪」的視角，替迷惘的人類帶來不同的啟發。

徐涵與魔神仔的世紀對談。（影片取自YouTube/PX Channel）

此次全聯推出「與魔神仔的世紀對談」、「與水鬼的世紀對談」以及「和紅衣女子的世紀對談」3支影片，讓民間最忌諱的「好兄弟」以人生導師之姿，分別和3位年輕人徐涵、Sandy、明達，進行一場跨越時空的世紀對談。

像是徐涵問魔神仔「香蕉、李子、水梨真的會『招祢來』嗎？」魔神仔則神回「你拜什麼我都會來」，徐涵接著問「還是祢不喜歡這些水果？」魔神仔笑著反問「你覺得我會挑食嗎？」間接回應民間迷思。

之後魔神仔又和徐涵談幽默、談友誼，還結合時下流行的議題，包括徐涵提到「每次PO照片都只有幾個人按讚，我覺得自己很沒有存在感」，魔神仔幽默回應「同學，起碼大家都看得到你」，還說「這個世界上最寂寞的就是，我站在你面前，你卻不知道我在這裡」。

Sandy與紅衣女子的世紀對談。（影片取自YouTube/PX Channel）

此外，Sandy在影片中也跟紅衣女鬼分享了少女心事，像是她感嘆「好想知道，他喜不喜歡我！」紅衣女鬼一針見血的說「重要嗎？重要的是妳喜不喜歡妳自己」。少女接著又提到什麼是幸福？紅衣女鬼則暖回「好好活著，就是幸福」，讓每一個曾經為愛所困的靈魂被療癒。

明達與水鬼的世紀對談。（影片取自YouTube/PX Channel）

而明達與水鬼的對談也發人深省，他開門見山的問水鬼「祢還有在抓交替嗎？」水鬼笑回「你有那麼好抓嗎？你就當作是好心提醒你們年輕人，不管是颱風季節還是水裡的暗流多，小心一點」。

除了談抓交替，水鬼和明達還談了追浪、談了做人做事的道理，最後水鬼問了明達「你怕鬼嗎？」明達坦承有一點，但如果是像現在這樣面對面似乎就還好，水鬼接著開示「面對你害怕的事情，才會變得勇敢」，語畢，明達便提起勇氣，將椅子拉到水鬼旁邊坐著，笑說「我現在夠勇敢吧？」水鬼則詼諧回應「現在有點想抓交替了」。

3支影片一推出隨即掀起網友熱議，其中更暗藏不少金句，像是「幽默感是上天賜給我們最高級的智慧」、「做事很重要，做人也很重要，不要做鬼就好」、「面對你害怕的事情才會變得勇敢」、「好好活著就是幸福」。

不少網友看了紛紛大讚「好有創意的中元節廣告」、「全聯的黑色幽默」、「有點驚悚，算黑色幽默嗎？但系列廣告真的有創意」、「這是什麼出本節奏！」、「一如往常的水準～」、「這幾年全聯七月半的廣告，都很讓人很想看下去～」。

(中時新聞網)