前時代力量黨主席徐永明涉收賄案，重創時力形象，時力決策委員會日前總辭進行改選，決策委員補選將於15日起開放登記，黨籍立委王婉諭今首度表態，將參選決策委員，希望協助政黨整合跟推進，改善組織不夠完整的問題。另名黨籍立委陳椒華則說，目前手上有很多事情要處理，還在評估能否勝任決策委員職務，預計明後天在做出決定。

根據時力黨章，決策委員共有15人、候補3人，黨主席則是由決策委員推選出任，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選，因此屆決策委員提前總辭改選，新任的決策委員將延續任期至明年。

時力發布「第二屆決策委員改選公告」，將於15日至17日受理候選人登記，25日至27日進行投票，28日公告投票結果，29日由新任決策委員召開決策委員會，推選出新任黨主席。

時力黨團總召邱顯智已表態參選決策委員，並鼓勵黨籍立委參選決策委員，王婉諭今受訪表示，認同邱顯智希望立委加入決策圈的說法，目前組織化不夠完整處，希望未來能做好政黨整合及推進，後續會提出相關政見說明。

邱顯智則說，他的參選政見包括建立財務完善制度、強化黨內紀律規章等，希望紀律委員會程序應該更嚴格規範，讓整體黨的制度面更完善。

尚未表態是否參選決策委員的陳椒華說，目前手上有很多會議及事情要處理，目前不清楚決策委員是否會很忙，相關細節還要再跟家人確認，評估是否能勝任這個職務，預計明後天在做決定。

(中時 )