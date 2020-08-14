蔡政府外交策略親美，如今兩岸關係冰凍，是否衝擊陸生來台政策與意願？台大政治系教授左正東接受本報專訪時表示，馬政府時期，美國環保署署長也曾來訪，代表親美與友中不必然衝突，如今我方如想避免台海危險，兩岸關係應積極主動，並在展現台灣主體性的情況下，向大陸展現善意，全面開放陸生回台。

大批陸生新舊生已長達一個學期回不來，在兩岸引起反彈，身兼國民黨大陸事務部主任的左正東，昨(13)日邀集政大法律系副教授廖元豪、政大傳播學院院長郭力昕，以及多名台灣青年學子代表，在立法院召開記者會，呼籲民進黨政府，應採取學權與防疫兼顧的人道角度，開放5000多名陸生即刻返台就學。

談及這段時間以來，陸生所遭遇的情況，學界已有聲浪傳出，如再不開放陸生返台，陸生來台就學恐絕跡。對此左正東指出，陸生在台灣確實處在較弱勢的地位，像是無法納入健保、不能擔任教學研究助理等問題，到現在都沒有解決，不過卻仍不影響陸生對台灣社會的嚮往，才會選擇到台灣就學，而陸生在台完成學業返陸後，在各行各業任職或持續深造，展現的是能讓台灣發揮政治影響力。

左正東提到，如今我方阻絕陸生來台，「關上一扇門，使一群本來對你最友善的、最嚮往的陸生群體開始仇恨台灣，傷害是加倍的」，但台灣多數人還是希望陸生返台，顯見仇恨陸生不是台灣社會主流，即便政府政策讓開放陸生回台作業「牛步」、「非常僵固」，這還是少部分人的想法。

左正東說，他長年在大學任教，從校園裡觀察到的是，兩岸學生即便抱持不同政治主張，成為好朋友與情侶的不勝枚舉，包含昨天記者會在內，都是台灣同學主動幫陸生發聲。

至於近來有媒體評論提到，陸生恐在兩岸角力下淪為棄子，主要是大陸教育部4月公布暫緩今年學位來台，引起蔡政府不滿，左正東則說，陸生不只包含應屆畢業生與學位生，現在還有研修生問題沒有處理，這部分對私立校院來說，是非常重要的生源，「大陸沒有完全放棄，台灣政策只是暫時的」，不過仍希望兩岸關放都能重視陸生在兩岸的貢獻，陸生來台，能讓兩岸交流更加寬廣。

(旺報 )