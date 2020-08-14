今（14日）天清晨6點多，一輛載有「國家隊」聚陽實業生產的防疫隔離衣貨櫃車，行經國道1號台中南屯路段時，突然不明原因起火，車內250箱計約2萬件隔離衣，全部被燒的焦黑破爛，已無法使用，聚陽得知消息後表示，這批貨是要送交衛福部，雖然全部化為烏有，但以該公司的每日產量，備貨相當齊全，只要再送一批新的就好。

警方出動吊車拖離，但因數量太多，拖了近三個小時，國道車流一度回堵到九公里。（民眾提供／盧金足台中傳真）

現場為大貨車貨斗起火燃燒，立即佈署水線搶救。（民眾提供／盧金足台中傳真）

行駛中之大貨車後斗起火燃燒，後續交由國道員警處理，起火原因交由大隊火調人員勘查鑑定起火原因。（民眾提供／盧金足台中傳真）

現場為大貨車貨斗起火燃燒，立即佈署水線搶救。（民眾提供／盧金足台中傳真）

這輛車上載著2萬件隔離衣的貨櫃車，從嘉義要送至桃園新屋，行經國道1號台中市南屯路段時突火燒車，駕駛發現車底不斷竄煙直覺不對勁，連忙將車停至路肩查看，但打開貨櫃門已來不急，裡頭的防疫用隔離衣已燒成一團亂，他和2名同事連忙撥打119求救，也拿滅火器試圖搶救，經警消搶救後，該貨櫃車燒毀嚴重，裡頭2萬件隔離衣全都燒毀，駕駛猜測應是車內監視器電線走火，但確切原因還有待火調科調查釐清。

對此，聚陽實業受訪時要大家不必太擔心，雖然這批貨是要交送給衛福部的，但他們強調，整起意外並不會影響防疫隔離衣的物資，因為該公司每日生產量逾50萬件，所以2萬件只是每日生產的一小部分，且庫存充足，再補送即可。至於損失部分因有保險，保險公司會全額理賠，等於無損失，最重要的是，這起意外沒造成人員傷亡，值得慶幸。

聚陽實業過去SARS期間就曾投入防疫工作，協助政府生產防護衣，這次新冠肺炎再次傾全力投入，並與其他5家公司共同承做100萬件，聚陽則承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。

(中時新聞網)