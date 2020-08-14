民進黨政府執政後，鼓勵大學前進新南向國家招生，陸生逐漸減少，過去曾有不少學者認為，開拓南向國家生源目的，在於補足陸生缺額，但受到我國大學英語授課條件有限等限制，困難重重，台大政治系教授左正東認為，這部分對私立大學來說，壓力相對較大，建議可由國立大學分擔師資與硬體等資源，政府也應當協助改善相關軟硬體設備。

陸生限制來台，諸多問題一一浮現，就經濟效益來說，國內不少私立大學非常仰賴陸生生源，如今兩岸關係交惡，未來恐怕不再有陸生來台讀書，民進黨政府不斷要求大學走新南向招生路線，南向招生是否能補足陸生缺額，在高教圈時有討論。

左正東說，大學環境追求的是文化多元性，無論是陸生還是新南向國家學生，來自不同國家地區的境外生，都是大學校園不可或缺的群體。

不過論及新南向國家學生，不少學者反應，來自南向國家學生的程度不一，中文與英文能力並不一致，而我國大學英語開班條件又不足，並且成本高，校方難以負荷。

左正東則說，大學開辦英語課程條件確實不足夠，另還有師資缺乏的問題，主要是不少老師並非出身於英語寫作環境的學術培訓，再加上英語備課時間長，特別就私立大學來說，課程本身就十分繁重，如果再專門開辦英語課程，對老師教學生來說是壓力，學生學習吸收情況又有限。

左正東認為，這項問題，政府理應要想辦法改善，無論大學環境是否有陸生，英語授課環境都是必須要強化，建議可採公私立大學分流，甚至可由公立大學承擔英語課程的教學責任，協助私立大學分擔。

(旺報 )