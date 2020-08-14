國道一號台中南屯段今天發生火燒車意外，整輛貨車上共2萬件被國家徵用的「隔離衣」全付之一炬，會不會影響防疫，引發關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，業者一天產能有7萬件到8萬件，燒掉的2萬件隔離衣，不影響儲存量，目前量很夠。

國道一號台中南屯北上路段184公里，今天上午發生曳引貨櫃車悶燒，一路飄白煙，嚇壞車後的駕駛人，國道警方據報趕到，打開貨櫃裡面竟然悶燒隔離衣，接著冒出火光燃燒，雖然消防隊員到達滅火，車上2萬件隔離衣付之一炬。

中央流行疫情指揮中心原本從今年4月7日開始，徵用1200萬件隔離衣，預計今年9月中旬前完成交貨。

莊人祥表示，徵用的1200萬件隔離衣，目前業者已經交貨780萬件，量十分充足，交貨也穩定，加上業者單日產能就有7萬件到8萬件之多，因此，燒掉2萬件的損失，不致對防疫產生影響。

莊人祥說，這2萬件隔離衣原本預計送到疾管署倉儲交貨，但業者尚未交貨，所以損失將由廠商自行負責。

(中時 )