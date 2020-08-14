中國七月零售銷售預期以外地下跌，工廠產出增長略小於市場預期，顯示中國復甦力道仍然脆弱。

中國國家統計局州務公布數據，七月零售銷售較前一年下跌1.1%，劣於市場預測的成長0.1%，但稍優於六月的下跌1.8%。七月為連續第七個月下跌，儘管因新冠的管制措施在大陸已經緩解，但消費者需求依然低迷。

七月工廠產出按年率成長4.8%，與六月相同，但略少於分析師預措的成長5.1%。

此前製造業相關數據顯示，中國經濟正在加快復甦。而此前疫情壓抑了需求，而政府的刺激措施以及驚人的出口數據推動了反彈，分析師認為，此降低了貨幣刺激的急迫性。

中國GDP在年初的下滑，第二季出現正成長。然預期外的國內消費需求減緩，縮緊了復甦動能。

另外得利於營建活動以及寬鬆的借貸，中國七月房地產投資年增11.7%，高於前一個月的8.5%。

中國房地產被視為經濟復甦跑得最快的第一炮，主因為貸款成本的降低，以及對城市居民限購的鬆綁，然分析師在疫情前已示警泡沫的出現。

(時報資訊)