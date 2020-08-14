根據人力銀行統計，儘管受疫情影響職缺數量驟減，但超前部署在5月就主動求職的應屆畢業生比例，創下近3年新高，讓每年夏天的熱門話題，如「新鮮人面試」、「如何用第一份薪水理財」等，也跟著提前點燃討論；此外，經歷3月份的恐慌式崩跌，近來全球經濟緩步回升，不少民眾伺機搶搭復甦行情。對此，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行提醒初入職場的新鮮人，不妨趁著開立薪轉戶時，另外開立一個理財專戶，透過三步驟無痛啟動「小金庫養成計畫」，穩步朝著第一桶金的目標邁進。

國泰世華銀行建議，新鮮人理財的第一步，首要應「建立安全感」，先存到3-6個月的生活費，確保生活無虞後，再開始第二階段目標。第二步則是善用自動轉帳功能，定期定額將每月薪資的1/4或1/3轉入理財專戶，累積足夠的本金後，談論投資報酬率才會有實質意義。

當上述兩個步驟達成後，就可以開始定期定額投資基金，讓養成計畫進入成長期。針對波動承受度較低的職場新鮮人，國泰世華銀行建議，初期可以先選擇股債平衡型的基金或多元資產類型的基金，這類型基金投資標的分布在全球不同區域和多種商品，有助於分散風險，是較適合入門的投資選項。

國泰世華銀行指出，景氣難免有高低循環，但對新鮮人來說，「時間」就是最大的優勢，規律且不間斷的扣款，運用時間的複利充實小金庫，就無需擔心是扣在高點還是低點。若有額外的獎金或紅包，則可以單筆申購較為積極的股票型基金，並設定10-20％的停利停損點，作為達成第一桶金的加速器。此外，國泰世華銀行亦推出線上試算工具，新鮮人可自行輸入目標金額、預計達成時間和可承受的投資風險，即可推算出專屬的基金投資組合建議。

(時報資訊)