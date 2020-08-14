半導體設備廠弘塑(3131)第二季營運持續比第一季以及去年同期成長，單季淨利歸屬於母公司業主1.01億元，季增約49.2%、年增46.4%，單季基本每股盈餘達3.55元；上半年基本每股盈餘5.93元，優於去年同期之4.78元。

弘塑第二季營收6.17億元，年增約31.6%，季增約24.9%；毛利率47.53%，年增約1.4個百分點，季增4.15個百分點；單季淨利歸屬於母公司業主1.01億元，季增49.2%、年增46.4%，單季基本每股盈餘達3.55元，優於去年同期的2.6元，以及今年第一季之2.38元。

弘塑2020年上半年營收11.11億元，年增27.3%；毛利率持穩於45.7%；淨利歸屬於母公司業主1.69億元，年增率約29.8%；上半年基本每股盈餘5.93元，優於去年同期之4.78元。

隨著台積電再度提高資本支出，今年台積電預估資本支出達160~170億美元新高，可望帶動本土供應鏈下半年業績成長動能，今年弘塑公司的營運將比去年成長可期。此外，台積電竹南先進封測廠預計2021年中完工，弘塑也是國內少數通過台積驗證的濕製程設備供應商，有機會持續搶單，帶動明年業績續增。

弘塑自結7月營收2.22億元，年增36.82%，2020年1~7月營收13.33億元，比去年同期成長28.85%。

(時報資訊)