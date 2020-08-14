賴姓男子的愛犬「黑豆」離家後多日未返，心急向派出所報案，經女警指點拜土地公，讓「黑豆」順利返家。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區賴姓男子的愛犬「黑豆」離家後多日未返，心急向派出所報案，東山派出所吳姓女警提醒賴可以至家裡附近的土地公祈求小黑狗返家，一拜果然奏效！貪玩的「黑豆」果然回到主人家，賴男立即向吳姓女警道謝，愛犬迷途知返。人民保母有時需地方神明協助，俗諺說「也要人也要神助」、心誠則靈。

「我的黑狗不見了！」賴姓男子急忙進排出所報案，自家的愛犬走失多日，遍尋不著，表示「黑豆」是陪伴母親的寵物犬，他跟母親家相距不到5百公尺，「黑豆」很聰明，4、5年來往返很熟2家路線，從不讓人擔心，時間一到自己便出發到賴母家中，「黑豆」從不失誤，沒想到6日下午出門後，卻等不到牠返家。

賴姓男子印製選賞萬元的尋狗啟事，希望有人尋獲，始終無訊，見到賴男擔憂失望，身為愛狗人士的吳姓女警很不捨，想起過去自家小狗也曾失蹤，曾拜託土地公把貪玩忘記返家的小狗帶回來，便提醒賴可以到住家附近的土地公廟請土地公幫忙。

賴男抱著姑且一試心態，至大坑圓環福德祠誠心祈求土地公幫忙，過了幾天果真傳來好消息，「黑豆」竟然自己回家了，賴男在「黑豆」返家後隨即向吳姓女警表示感謝提醒，讓「黑豆」順利返家。

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