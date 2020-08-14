美國規定下月25日起，輸美香港產品來源地須標為「中國」。商務及經濟發展局長邱騰華今早在港台節目稱，世界貿易組織關稅及貿易總協定第九條列明，不能曲解產品的真正來源，以保障各成員的利益。他批評美國利用政治，貶損香港單獨關稅區地位，以及影響香港在世貿應有的權益，做法不能接受，他對此強烈譴責，並稱港府會提出交涉。

明報報導，邱騰華表示，在公平貿易下，美國每年在香港賺取許多錢，但卻說成是單方面的「恩賜」。他稱香港單獨關稅區地位不是任何其他國家或地方的「恩賜」，是中國按照《基本法》賦予香港可享有的權利，美國的「恩賜」說法與事實不符，形容美國「輸打贏要」。

此外，美國海關和邊境保護局於網站上公布，香港對美國的出口仍將免於徵收懲罰性關稅，儘管美國下令將這些產品標記為「中國製造」。

聲明指出，標記要求的變化不會影響美國關稅編碼表1-97和99章下的關稅評估目的原產地認定。香港產品應繼續使用「HK」原產地來評估普通關稅。

(中時 )