台中市府今日舉辦「台中市減碳降溫論壇」。（盧金足攝）

「減碳降溫論壇」14日在台中登場，台中市長盧秀燕分享台中力推多項政策，幫助城市減碳降溫，例如雙十公車及捷運通車、藍天白雲行動計畫等政策，此外，她說明引風、增綠、留藍三帖退燒藥的成果，也舉連日來高溫，但市府附近溫度降好幾度，因為當初設計時即「留一條路給風」。

盧秀燕說，台灣現在天氣很熱，這幾天台中天氣也很熱，可是大家走到市政府和市議會等周遭環境，相對是比較舒適，其實數十年前，台中市在做城市規畫的時候，就已經注意到熱島效應，注意全球氣候暖化的問題，所以當時市政中心由舊市府移轉到西屯區，考慮到在城市規畫，暖化以及熱島效應的問題。

她也引導與會者，從台灣大道到市府和議會等政府單位的建築，很重要的觀念就是「留路給風」，達到氣流流通的效果。

「新市政中心大樓底下是空曠的」，盧秀燕表示，風經過市政公園一直到市議會，這地方形成風可以流動的地方。

盧秀燕指出，為都市降溫，是市政團隊最重要的施政目標，因應對策包括推動綠色運輸、綠能及垂直綠化，市府推出許多誘因，包含發展捷運及雙十公車，讓住在偏遠地區的民眾，更願意搭乘大眾運輸工具，達到節能目標。

電動車也可享有「三免」優惠，免燃料費、免牌照稅、公有停車場免停車費；此外，減少燃煤發電，除管制中火及大型汙染源，並推動公有屋頂、用電大戶設置光電，達到光電倍增目標。

公告《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，以容積獎勵建商興建綠建築，她提出「引風」、「增綠」、「留藍」三帖降溫特效藥，「引風」就是讓路給風走，透過台中市的八條水系引風將城市熱氣帶走，模擬潛在風廊，並納入都市發展及建築管理相關法令政策。

盧秀燕說，《台中市都市更新建築容積獎勵辦法》創六都之先，引入「城市風廊」概念，以「基地通風率」做為評估指標，並祭出基準容積5％獎勵，鼓勵業者為城市降溫。

氣象專家彭啟明表示，透過增加都市風廊及水域來引風、增加都市綠色覆蓋面積，改善都市空氣品質，緩解都市熱輻射影響，很有效調節城市的微氣候。

盧秀燕指出，提到「增綠」，台中市從點、線、面，再進化到立體綠化，市府力推「美樂地計畫」，提升台中市每人平均綠地為9.56平方公尺，名列全國第2。

種樹專家蔡智豪提到，選擇對樹種相當重要，市府執行「大肚山森林復育的研究計畫」，啟動「大肚山森林復育中心」，媒合企業及NGO台灣山林復育協會共同認養，投入這近百種原生樹苗的培育，奠定生態台中的重要基礎，未來公墓遷葬後的復育森林公園可以採用原生樹種，也是防止荒地火燒的直接手段。

(中時 )