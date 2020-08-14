美國國務院政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）今天在推特分享與駐美代表蕭美琴會晤合照，兩人以「互擊手肘」方式打招呼。庫柏並表示，台灣是值得信賴的夥伴，雙方為了區域和平與穩定共同努力。

蕭美琴也在臉書表示，雖然疫情當下，該做的事還是要做，該見的人還是要見。馬不停蹄，與美國國務院政軍助卿碰面，區域和平與穩定還是首要話題。

國務院政軍局負責軍售業務，蕭美琴前天參加華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）座談會時談到台灣的整體防禦安全概念，包括與美國磋商採購「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧型水雷，防範大陸可能發動的攻擊。

國防部6月初曾在立院首度證實，軍方將對美採購陸基（岸置）機動型魚叉飛彈，可望2023年服役。此軍購案已被列為海軍最優先軍事投資項目，目前10多套系統經費約為800億元。

台海安全研究中心主任梅復興指出，蕭美琴所提到的「智慧水雷」就是以JDAM衛星導航炸彈為基礎改裝而成的新一代「迅擊」(Quickstrike)水雷。

梅復興透露，據了解，國軍有意申購加裝滑翔翼套件的增程型，也就是所謂的Quickstrike-ER (QS-ER)。這種構型的水雷可由各型飛行器自相當距離外投放，以增加布雷作業的安全性。空軍可投放這種水雷的載臺至少包括現役的F-16與P-3C等機型。理論上，QS-ER亦可由大型無人飛行載具投放，以進一步降低對人員的危險，也可同時擴展無人機的戰術應用彈性。

(中時 )