（金管會主委黃天牧首度評論台新金取得保德信人壽，應對未來競爭力有幫助，但仍待後續財務審查。圖／本報資料照片）

台新金控標下保德信人壽，金管會正面看待？金管會主委黃天牧14日表示，台新金一直認為有保險子公司對他未來發展是好的，標下保德信人壽，黃天牧說：「我想對他未來競爭力是有幫助的」，但金管會仍是會由銀行局及保險局共同審查台新金的財務規劃及相關指標。

黃天牧是在接受周玉蔻訪問時回應當年台新金併紐約人壽，被金管會以資本適足率不夠未同意，現在又如何看待台新金要買保德信人壽案？

黃天牧表示，就台新金來講，其子公司沒有保險，認為有一個保險子公司對他未來發展是好的，這次保德信人壽標售案，由台新金得標，「我想對他未來競爭力是有幫助的」，而金管會在審查上，會牽涉銀行局與保險局，銀行局對金控轉投資子公司的財務比率有相關要求，如金控資本適足率、雙重槓桿比率。

保險局就是審新股東適合度，無論買家是金控或銀行，這是當年在南山人壽標售立下的五原則，台保障員工、保戶權益；資金來源合法、正常、健全；有專業經營團隊；有長期經營承諾；有穩健增資能力，保險局會用此五原則審查申請案，黃天牧強調，銀行局與保險局會共同審查台新金的申請案。

周玉蔻則繼續追問，所以台新金要售出彰銀股份，這是是被迫嗎？是因為公股要進行保衛戰，所以逼台新金釋出彰銀？

黃天牧回應，台新金會不會售出彰銀股份，仍要看台新金提出的此交易案財務規劃，目前台新金仍未向金管會提出申請，因此還不知台新金的財務規劃是什麼，但他看報紙是有一位台新金高層說，可能為了要買保德信人壽的55億元，要釋出彰銀，黃天牧說：「這是他說，還沒看到申請案是怎麼規劃」。

周玉蔻接著問：「意思是台新金出售彰銀，與政府保衛彰銀股票，不應聯想在一起嗎？」黃天牧則答回：「你問這問題就是要往這裡，要看他（台新金）的財務規劃」。

對於周玉蔻評論林全當初承諾台新金取得彰銀股權，現在財政部不承認，「你不覺得政府很沒信用嗎？」

黃天牧表示，他的職位不適合論述財政部當年的決策，「我想財政部做任何事都有所本」。且無論是台新金、大同案等，黃天牧都回應「也許你不相信，但這些案子沒有任何人給我們任何的提醒或指示」。周玉蔻回應我們很想相信時，黃天牧再度強調「就相信我吧」。

(工商 )