38歲徐姓工程師，平常白天上班就會嗜睡，甚至幾度邊騎車就睡著，差點發生交通意外，原以為自己只是睡不飽，還刻意在休假日多補眠8小時，沒想到睡得再多，症狀也沒改善，就醫進一步接受睡眠檢查後才發現原來是重度睡眠呼吸中止症，一晚平均每小時就會呼吸中止32次。

新光醫院睡眠中心主任林嘉謨表示，打鼾在中年男性及更年期後女性是一件非常普遍的事，根據美國威斯康辛流行病學研究，上述族群至少占睡眠呼吸中止症患者的2成以上；門診還有另一名50多歲女性，嚴重打鼾，同床的老公幾乎夜夜睡不好，自己卻習以為常，不知道可能是疾病，直到被老公拖去檢查，赫然發現一晚每小時竟呼吸中止高達130次，血氧掉到60％以下，已經瀕臨中風邊緣，才知道嚴重性。

林嘉謨指出，入睡後睡眠呼吸障礙缺氧指數（AHI），也就是停止呼吸的頻率，若每小時5次，就已是輕微呼吸睡眠中止症，15次為中度，30次以上為重度。若長期缺氧，容易造成血壓控制不良、心律不整、腦中風、心機梗塞、心衰竭等風險。

平時如何分辨自己有沒有睡眠危險警訊？林嘉謨指出，包含入睡後頻尿，即一晚兩次（含）以上，且尿量多，他解釋，因為氧氣不足用力呼吸，心臟會刺激心房利尿賀爾蒙，造成小便量很多，男性常會誤以為是攝護腺問題而錯過就醫。

此外，包含打呼聲音特別大聲且不規律、睡醒後仍然覺得疲憊沒睡飽、血壓高、嘴巴張開，特別是小孩張嘴呼吸等都是呼吸睡眠中止症的徵兆，民眾可以先接受睡眠檢查了解原因。

若要睡眠呼吸中止症，林嘉謨建議，減肥還是最好的方法，此外，也能透過改變睡姿透過側臥來改善。過敏性鼻炎嚴重者則應設法改善過敏症狀，如果執行後沒有改善，就可以考慮最新的負壓吸舌機（iNAP），以馬達抽吸，可將舌頭與軟顎吸住，避免舌頭後倒造成呼吸中止，或是傳統正壓呼吸器（CPAP）以及改善結構的手術治療。

(中時 )