上櫃建商新潤興業(6186)在北台灣推出多個指標代表作，是市場知名品牌開發商，今年首度揮軍新北市土城暫緩重劃區，推出在地核心地段指標建案「新潤心城」，位金城路主幹道門牌，規劃17~37坪1~3房產品，每坪開價43~45萬元，甫推出就創造熱銷，目前主打37坪正3房，規劃高坪效、永久棟距，30多坪正3房產品規劃在土城金城路門牌相當稀有，未來轉手性佳，受首換自住客、置產客層青睞。

▲「新潤心城」A1戶規劃37坪3房格局方正，規劃高坪效、永久棟距。(業者提供)

「新潤心城」基地位土城區金城路二段與裕民路口，金城路為土城暫緩重劃區最重要核心幹道，規劃在地唯一35米林蔭大道，沿線有裕民路商圈、清水家樂福商圈、斬龍山公園、長庚醫院等重要生活機能，也是串連中和、土城、三峽及國道3號的必經幹道，包括藏壽司、UNIQLO等指標大型連鎖集團都選定金城路作為擴展土城市場據點，顯見金城路門牌在土城的核心重要指標地位。

除此之外，位金城路一段的捷運土城站未來將規劃萬大樹林線交會站，除了成為在地交通核心樞紐之外，新北市城鄉發展局指出，未來將採用公辦都更方式打造一站式行政服務園區，除納入現有的土城區公所、衛生所、戶政事務所等行政機關外，更將導入在地需要的托老托幼設施、活動中心、圖書館、健身中心、社會住宅等多元服務空間，提供民眾更方便、舒適的生活環境，促進土城地區再發展。未來金城路不只結合食衣住行等生活機能，更將變身成為土城新核心。

「新潤心城」規劃17~37坪1~3房，設計地上14樓、地下5樓雙棟建築，共193戶住家、4戶店面，其中僅A1、A8戶規劃37坪3房。由於金城路在土城暫緩重劃區屬綠蔭第一排黃金門牌，多規劃42~45坪3房產品，因此「新潤心城」A1、A8戶的37坪3房設計非常稀有，入手門檻相對低，不但適合首換族、置產客，也迎合現在主流市場，未來轉手性佳，房價支撐力高。

「新潤心城」A1、A8戶不僅有金城路35米林蔭大道視野，加上基地本身臨路退縮11米，對面建物退縮10米，因此共有至少55米永久棟距，景觀視野舒適宜人。室內空間規劃方正，少有走道、高坪效設計，客廳可擺放L型沙發，迎向整面落地開窗與大陽台，採光通透；餐廳可擺放6張餐椅的大餐桌，方便3代同堂、屋主款待賓客；3間臥室都可擺放雙人床，享充足收納規劃；主臥衛浴開窗且規劃4件式衛浴，採用TOTO衛浴、TOTO五金等進口配備。

▲「新潤心城」37坪3房3間臥室都可擺放雙人床，享充足收納規劃。(業者提供)

「新潤心城」37坪3房產品配置2個坡道平面車位，車區的規劃除了停車輕鬆便利之外，還特別享有投資效益。一次配備2個車位不但享有價格優惠，第二車還提供不增加自備款金額的優惠付款方式，加上土城暫緩重劃區停車位一位難求，月租金擁有3500~3800元行情，換算投報率高，在低利率時代是相當穩定的投資，因此創造熱銷。

【新潤心城 基本資料】

投資興建：新潤興業股份有限公司(股票代號：6186)

建築設計：邱垂睿建築師事務所

結構工程：築遠工程張盈智

公設規劃：田田設計褚世宇

園藝景觀：大群設計黃皓如

廣告行銷：海鉅開發股份有限公司

接待中心：新北市土城區學海街、龍山二街交叉口

坪數規劃：17~37坪1~3房

每坪開價：43~45萬元

戶數規劃：193戶住家、4戶店面

貴賓專線：02-2263-7888

(中時新聞網)