前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，今在台北第二殯儀館火化後家屬將骨灰暫厝翠山莊，預計安葬於五指山國軍公墓。孫女「巧巧」李坤儀則紅著眼眶現身，來送爺爺李登輝最後一程。

故總統李登輝移靈車隊14日抵達北市第二殯儀館，工作人員將其靈柩安置定位，準備推往火化。（張鎧乙攝）

今日清晨李登輝自北榮移靈；在警隊護送下，移靈車隊沿石牌路、天母西路、中山北路至濟南教會舉辦入殮禮拜，並繞行總統府一周，做最後巡禮。據悉，濟南教會與李登輝家族淵源頗深，獨子李憲文辭世在濟南教會舉辦告別追思儀式，李登輝生前最疼愛的孫女李坤儀也是在濟南教會完成終身大事，而這場儀式，僅限家屬與至親好友參加。

且火化後，總統府預計下周召開治喪大員會議，為李登輝籌辦國殤級的追思禮拜。

而眾所周知，李登輝身前最登愛的就是孫女李坤儀，她今天也和夫婿趙贊凱搭乘白色休旅車抵達濟南教會，二人相偕步入教會，可見李坤儀全身都是黑色套裝穿搭，並戴著墨鏡，還特地將長髮盤起。綜合媒體報導，李坤儀今天手捧爺爺生前照片，紅著眼眶送爺爺最後一程。

故總統李登輝14日舉辦告別禮拜並火化，近中午出殯車隊抵達二殯，家屬將李前總統靈柩送入火葬場後隨即離開，媳婦張月雲、女兒李安娜、李安妮、女婿賴國洲、孫女李坤儀與趙贊凱夫婦等人一同送李登輝靈柩最後一程。

(中時新聞網)