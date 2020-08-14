「東區羅姐」羅霈穎日前在家中逝世，享年59歲，藝人Makiyo先前接下幫賀一航化妝的工作後，這回羅霈穎逝世，她也義不容辭自薦願幫羅霈穎化妝，美美的送走她最後一程。稍早Makiyo受訪，透露羅姐愛漂亮，不僅瀏海需要好好造型，最重要的地方其實是眉毛，擔心畫不好會讓羅姐生氣，「很恐怖」。

家屬15日將替羅霈穎舉行告別式，今遺體先開始盥洗與SPA，底妝會由專業老師幫忙打理，Makiyo則接手後續加強，Makiyo受訪時透露，特別帶了厲害的髮捲要給羅姐用，好讓她能頂著生前在乎的完美瀏海美麗的離開，妝容則走夏秋橘色系，Makiyo也會親手幫羅姐一根根接假睫毛，希望羅姐能夠滿意。

Makiyo更表示，除了瀏海造型外，羅霈穎其實「很在意她眉毛」，認為這點壓力最大，強調：「一定要讓羅姐美美的，不然羅姐生氣很恐怖」，先前Makiyo也有為Ma媽媽上妝，分享說：「媽媽有紋眉比較好畫，但羅姐沒有，要邊看邊畫，別太華麗，但一定要漂亮」。

羅霈穎本月3日在家中過世，靈堂設立後，第一個到場的藝人就是Makiyo，讓許多人十分驚訝，才挖出羅霈穎生前對Makiyo視如親人的小故事，由於知道Makiyo母親不在了，今年除夕羅姐曾特地邀經紀人Ivy和Makiyo到五星級餐廳吃年夜飯，也可見羅姐的真性情和溫暖義氣。

(中時新聞網)