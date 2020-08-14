香港女星王曼喜（Kayla）是名模馬詩慧（Janet）與影星王敏德（Michael）的大女兒，跟被封為「最辣星二代」的妹妹王麗嘉一樣，她也遺傳到父母的逆天基因，擁有性感小麥色皮膚、火辣上圍及長腿，堪稱高顏值的魔鬼女神。
而王曼喜的感情世界也相當精彩，過去她大方出櫃，承認自己是雙性戀，更公開攝影師女友 Elaine Chen 的身分，自從公開後兩人愛得高調，不僅穩定交往中，更時不時就會發出閃照大灑狗糧，兩位美女每每同框都會造成熱議，畫面超養眼。
擁有混血基因的 Elaine 擁有深邃大眼及堅挺鼻子，笑起來的模樣超陽光，也是個大美人無誤！她和女友王曼喜一樣個性都很開放，靠著大膽性格吸引到不少粉絲喜愛。先前，Elaine在IG貼上跟王曼喜的合照，只見兩人僅穿上性感的居家服飾，下半身都只穿小褲，兩人不只擁吻更互看甜笑，以甜密互動閃瞎眾人。
(中時新聞網)
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