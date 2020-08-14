藍天(2362)公告2020年第2季財報，受惠筆電需求動能強，帶動第2季合併營收56億元，季增62%，年增11%，營業毛利12.5億元，季增32%，年增1%；營業利益6.2億元，季增106%，年增201%，單季營業利益率11%創近16季新高；稅後淨利2.99億元，季增255%，年增11%，單季EPS0.5元。上半年合併營業收入90億元，營業利益率10%，較同期增加7個百分點，扣除業外收支及稅費，本期稅後淨利1.06億元，每股盈餘0.18元，每股淨值63.2元。

藍天筆電事業第2季受惠於全球居家辦公、遠距教學等宅經濟需求強勁，及新產品出貨比重增加、加上泛歐及日韓區客戶強勁需求訂單貢獻下，第2季出貨42萬台，季增86%，營收47億元，季增90%，更因藍海機種銷售比重超過6成，一舉拉升Q2營業利益率達8.1%，創近6年新高。上半年筆電出貨64萬台，年增8%，營收72億元，年增4%，營業利益率5.8%，一舉賺贏去年全年筆電營業利益。

展望下半年，商務型機種仍持續暢旺，再加上開學季來臨，以及各國政府教育標案採購陸續開出，對原本就是旺季的第三季更是錦上添花。第四季在intel 新平台的挹注下，藍天也會趁勢推出超輕薄的商務筆電，以及超薄的mobile gaming機種，再加上一系列14”/15.6”/17.3”的創作者筆電，讓客戶有更多樣化的選擇。新機種配合耶誕節和中國大陸雙11購物節的銷售、藍天筆電全年利潤貢獻度可望超標。

今年第二季度中國GDP年增3.2%，較前一季度-6.8%由負轉正，隨著疫情趨緩，中國經濟正在逐步復甦。目前18家百腦匯科技廣場除持續推動實體通路結合線上銷售之行銷模式外，積極維穩並擴增營收、落實成本費用控管是今年度主要目標。上半年度18家租賃收入雖只達同期83%,但在成本及費用嚴控下，營業利益達同期1.16倍，開源節流穩獲利效益彰顯。業外轉投資30%的群光廣場百貨，已擺脫今年第一季疫情衝擊，Q2業績逐步回溫，單季營收人民幣8.23億元，較Q1增長近6成，7月份各據點業績持續增長，單月營收人民幣3.2億元已達去年同期9成，營業利益較去年同期增1.2倍，單月稅後利益轉正人民幣0.16億元。展望下半年即將來臨的十一長假、店慶以及聖誕節等購物消費旺季來臨，群光廣場今年下半場業績獲利指日可待。

(時報資訊)