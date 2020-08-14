訊連(5203)將參加8月19至22日舉辦「台灣機器人與智慧自動化展」，於「防疫專區」中，展出專為後防疫時代設計的多款解決方案，包含提供口罩偵測、臉部辨識及體溫量測的FaceMe Health及整合智慧安控和口罩偵測的FaceMe Security。

後防疫時代來臨，但各國COVID-19疫情仍然嚴峻。衛福部日前宣布進出八大類場所強制配戴口罩，體溫量測亦是進出各式辦公場所、公共運輸及公共場合不可或缺的環節。一般體溫量測站須由專人負責，使用額溫槍或熱感攝影機進行量測，除耗費人力外，亦隱藏潛在的接觸風險。

訊連FaceMe Health提供口罩辨識、身分辨識、體溫量測及即時警訊的一站式健康量測解決方案。透過AI技術，FaceMe Health可辨別訪客是否配戴口罩，或有口鼻露出、以手摀住口鼻等不當配戴或假冒情況，更可在配戴口罩時進行身分辨識，可達95％辨識率。FaceMe Health亦可支援體溫量測，搭配相容的熱感攝影機或具備體溫量測功能之IP攝影機，準確量測訪客之額溫。於偵測到未配戴口罩或發燒等狀況時，FaceMeR Health可透過U Alerts即時警訊功能通知保全人員進行處理，協助辦公場所及公共場合於入口處打造全方位的非接觸性健康偵測站。

FaceMe Security專為智慧安控設計的加值軟體，可運行於工作站、伺服器或VMS(video management systems)等多種環境。FaceMe Security可在安控場景中偵測人臉，與資料庫比對，並於偵測到特定人物時，以即時通訊通知相關人員。於自動化展中，訊連科技將搶先公開FaceMe Security的全新功能，可整合口罩偵測、身分辨識及體溫量測等資訊，為智慧辦公室、智慧製造、智慧零售等場域，打造整合安控、出勤及健康監控等多樣化功能解決方案。

人臉辨識FaceMe是訊連新創事業，獲得國際機構評比第16名，不含中俄廠商排名第5，為極具中長線發展潛力產品。公司持續與多家硬體、通路客戶洽談合作中，FaceMe相關應用初期營收仍貢獻有限，但訊連陸續產品推向國際市場，發酵時點將落在2021年。

(時報資訊)